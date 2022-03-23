Минобороны сообщило об эвакуации из Мариуполя 8 487 человек без участия Киева

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - 23 марта из Мариуполя без участия украинской стороны были эвакуированы 8 487 человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Всего из города, по его словам, эвакуировали 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании.

21 марта Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тысяч человек.

Российские военные заявляют, что эвакуации населения из Мариуполя препятствуют власти Украины и националистические формирования.

23 марта Мизинцев также сообщил, что в этот день Киев сноване согласовал ни один гуманитарный коридор в сторону России, таковые предлагались на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях.

"С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в двадцатый раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях - по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию. И ещё по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал", - сказал он.

"Украинская сторона заявила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях, - добавил начальник НЦУО. - Руководствуясь гуманитарными императивами (...), мы согласились на все предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий".

Он заверил, что "Вооружённые силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах".

"За прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17929 человек, из них - 3708 детей. Всего с начала специальной военной операции - уже 384111 человек, из которых 80770 - дети", - сказал также Мизинцев.

Он сообщил, что за сутки поступило 2367 обращений от украинцев, которые хотят переехать в Россию. "А всего их в нашей базе данных уже 2722003 с конкретными фамилиями и адресами уже из 2095 населенных пунктов Украины", - сказал оню