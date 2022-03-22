Маск заявил, что первый орбитальный полёт ракеты SpaceX Starship может состояться в мае

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя компании SpaceX Starship может произойти в мае 2022 года, заявил основатель компании Илон Маск.

"К концу следующего месяца у нас будет 39 годных к полету двигателей, затем нам понадобится ещё один месяц для их интеграции, поэтому надеюсь на испытательный орбитальный полет в мае", - сообщил Маск в твиттере.

Ранее полет ракеты планировался на февраль 2022 года. Позже Маск заявил, что запуск Starship в 2022 году.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 20 (или SN20) и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая НАСА для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

Первый запуск будет проведен с создаваемой стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках первого полета ракета выполнит один орбитальный облет вокруг Земли. Затем корабль SN20 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов.

SpaceX ранее в прошлом году уже проводила испытания своих космических кораблей, создаваемых для полетов на Луну. Однако они были только суборбитальными тестами.