Очередь фур на въезд в Белоруссию из Польши растянулась на 45 км

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Очередь ожидающего оформления на въезд из Польши в Белоруссию грузового транспорта растянулась на 45 км из-за действий граждан, блокирующих проезд, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии во вторник.

По данным правозащитников, фиксируются случаи столкновений дальнобойщиков с блокирующими, вынуждена вмешиваться полиция.

В Госпогранкомитете Белоруссии, а также Минтрансе республики "Интерфаксу" сообщили, что информацией о столкновениях на данный момент не владеют.

"Обращения от наших перевозчиков поступают, они касаются растущих очередей, задержки движения", - заявили в Минтрансе. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию в тесном взаимодействии с белорусским посольством в Польше.

"Ничего не могу сказать о том, что на той стороне (в Польше - ИФ). Это территория иностранного государства, от их ведомств к нам таких сведений не поступало. Мы фиксируем то, что грузопоток, транспортный поток резко сократился. В публичном пространстве, в СМИ есть информация о том, что с той стороны осуществляется блокировка транспортных средств некими активистами", - сообщил агентству официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Правоохранительные органы Польши не предпринимают никаких существенных мер для того, чтобы восстановить нормальное движение через данные пункты пропуска. Так, сегодня они оформили только 14 фур при пропускной способности в 1,2 тыс. машин. Фактически это блокировка пункта пропуска с ведома руководства Польши, которое не предпринимает никаких мер", - подчеркнул он.

По данным Госпогранкомитета, очередь на польско-белорусской границе уже превышает 45 км. "Состояние патовое. Среди грузов, которые там имеются, в том числе и скоропортящиеся", - добавил представитель комитета.

Он также отметил, что блокирование транспорта вряд ли осуществляется неагрессивно. "Водители выполняют свою работу, стремятся проехать пункт пропуска, чтобы доставить груз. Я не исключаю, что могут быть и стычки", - резюмировал представитель ведомства.

В свою очередь белорусский провластный центр "Системная правозащита" сообщил о столкновениях дальнобойщиков с блокирующими проезд на польско-белорусской границе.

"В Польше на границе с Беларусью накаляется обстановка. Все дело в том, что со стороны польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) группа протестующих продолжает блокировать фуры, следующие из Европы в Беларусь и Россию. Так как блокада длится уже несколько дней, очередь из фур, по сообщениям ряда источников, растянулась почти на 40 км", - сообщает центр.

"Это не могло не вызвать гнев водителей большегрузов, которые вынуждены простаивать из-за небольшой группы протестующих. Что неизбежно привело к столкновениям. В результате полиция вынуждена была применить спецсредства и даже задержать нескольких человек", - говорится в сообщении центра.

В "Системной правозащите" считают, что "если правительство (Польши - ИФ) не примет ни одну из сторон, то конфликт рискует затянуться или даже вылиться во что-то более серьезное".