На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков на въезд в Литву

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Около 250 грузовых автомашин скопились на российско-литовской границе, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни в понедельник.

В настоящее время по причине "нестабильной работы информационных систем" в этой стране литовская сторона принимает и оформляет грузовики, следующие из Калининградской области, с периодичностью 3-4 автомобиля в час.

"В связи с этим перед пунктом пропуска "Чернышевское" в настоящий момент скопилось 240 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на территории России программные средства работают в штатном режиме. По информации на утро понедельника, за сутки сотрудники поста "Чернышевское" оформили на въезд в РФ 157 транспортных средств, на выезд - 127.

Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении машин через таможенный пост "Чернышевское".

Как сообщалось, аналогичная ситуация и по той же причине складывалась на границе в 10-х числах февраля.

В Калининградской области работают четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".