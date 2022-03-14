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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

На российско-литовской границе образовалась очередь из грузовиков на въезд в Литву

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Около 250 грузовых автомашин скопились на российско-литовской границе, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни в понедельник.

В настоящее время по причине "нестабильной работы информационных систем" в этой стране литовская сторона принимает и оформляет грузовики, следующие из Калининградской области, с периодичностью 3-4 автомобиля в час.

"В связи с этим перед пунктом пропуска "Чернышевское" в настоящий момент скопилось 240 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на территории России программные средства работают в штатном режиме. По информации на утро понедельника, за сутки сотрудники поста "Чернышевское" оформили на въезд в РФ 157 транспортных средств, на выезд - 127.

Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать вышеприведенную информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении машин через таможенный пост "Чернышевское".

Как сообщалось, аналогичная ситуация и по той же причине складывалась на границе в 10-х числах февраля.

В Калининградской области работают четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Калининградская область Литва

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