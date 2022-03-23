ЕК утвердила правила помощи предприятиям, пострадавшим от антироссийских санкций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приняла временные антикризисные правила, которые позволят странам Евросоюза использовать государственную помощь для поддержки предприятий, пострадавших от украинского кризиса и последствий санкций против России.

"Санкции, принятые ЕС и его международными партнерами, сильно повлияли на российскую экономику. Эти санкции также сказываются на европейской экономике, и это будет продолжаться в ближайшие месяцы. Нам необходимо смягчить экономические последствия этой войны и поддержать сильно пострадавшие компании и отрасли. И нам нужно действовать согласованно", - заявила зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Временные правила дополнят существующий набор инструментов помощи в ЕС мерами компенсации компаниям ущерба, понесенного в результате исключительных обстоятельств и предложенных ЕК мер в плане развития энергетического рынка.

Эти правила позволят государствам предоставлять ограниченную помощь компаниям, пострадавшим от украинского кризиса или связанных с ним санкций и контрсанкций; обеспечить достаточность ликвидных средств для предприятий и компенсировать компаниям дополнительные расходы в связи с высокими ценами на газ и электроэнергию.

В заявлении ЕК приводится пример: если государства-члены хотят свести к минимуму последствия резкого увеличения затрат на ресурсы, они могут немедленно ввести схемы предоставления субсидий до 400 тысяч евро на компанию, пострадавшую от кризиса.

"Комиссия готова работать с государствами-членами немедленно, чтобы найти действенные решения, которые сохранят эту важную часть нашей экономики, используя полную гибкость в соответствии с правилами государственной помощи", - говорится в пресс-релизе.

Также представлены меры по укреплению глобальной продовольственной безопасности и поддержке фермеров и потребителей в ЕС в свете роста цен на продукты питания и затрат на ресурсы, такие как энергия и удобрения.

"Что касается продовольствия, то настало время для Европы продемонстрировать свою солидарность: помочь Украине, ее народу и фермерам, а также уязвимым странам-импортерам продовольствия по всему миру, которые сталкиваются с растущими ценами и потенциальным дефицитом", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь, чтобы облегчить страдания украинцев, обеспечив им доступ к основным товарам и услугам, в частности к продуктам питания. В то же время нам нужно избегать каких-либо экспортных ограничений, чтобы сдерживать цены на продовольствие. Хотя сам ЕС не сталкивается с риском для продовольственной безопасности, мы все равно должны решать вопросы доступности продуктов питания и предпринимать шаги с целью сделать наше сельское хозяйство и цепочки поставок продуктов питания более надежными и устойчивыми, чтобы справиться с будущими кризисами", - сказал зампред ЕК.

В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что продовольственный сектор ЕС нуждается в поддержке.

С этой целью ЕК приняла следующие меры: пакет поддержки в размере 500 млн евро, в том числе за счет использования антикризисного резерва, для помощи производителям, наиболее пострадавшим от последствий событий на Украине; возможность для государств-членов вводить пониженные ставки налога на добавленную стоимость и поощрять экономических операторов к сдерживанию розничных цен; возможность для стран союза получать средства из фондов ЕС, сообщается в документе ЕК.

В Еврокомиссии также обращают внимание на то, что серьезную обеспокоенность вызывает продовольственная безопасность Украины в условиях военных действий.

Еврокомиссия, сообщают в Брюсселе, "поддерживает Украину в разработке и реализации краткосрочной и среднесрочной стратегий продовольственной безопасности, чтобы гарантировать, что ресурсы доходят до фермерских хозяйств, где это возможно, и что транспортные и складские мощности поддерживаются, чтобы Украина могла кормить своих граждан и в итоге восстановить свои экспортные рынки".

"Программа экстренной поддержки ЕС в размере 330 млн евро для Украины поможет обеспечить доступ к основным товарам и услугам, а также защитить население", - говорится в коммюнике.

Еврокомиссия обязуется обеспечивать регулярное отслеживание и анализ цен на продовольствие для исключения угроз продовольственной безопасности, а также "продолжит свое участие в международных и многосторонних организациях (ФАО, ВТО, G7, G20) для координации политики".

Кроме того, ЕС усилил гуманитарную помощь регионам и группам населения, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности. В рамках программы международного сотрудничества на 2021-2027 годы ЕС будет работать над развитием устойчивости продовольственных систем примерно с 70 странами-партнерами, объявили в Брюсселе.