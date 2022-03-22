Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", - говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Белоруссии, затем делегации встречались 3 марта и 7 марта. После этого переговоры перешли в режим видеоконференцсвязи.

Как заявил 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, график переговоров "совсем плавающий", и Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной.