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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян

В Кремле заверили, что слышат мнения несогласных со спецоперацией россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Кремле слышат мнение меньшинства, которое не согласно со спецоперацией РФ на Украине, и надеются, что к этим людям придет осознание происходящего, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их мало таких. Подавляющее большинство граждан, и об этом свидетельствуют статистика и опросы, - свыше 75 процентов поддерживают операцию, поддерживают президента РФ", - сказал Песков. По его словам, "это неопровержимый факт".

По данным Пескова, со спецоперацией не согласны менее 25% россиян. На уточняющий вопрос, слышат ли в Кремле этих людей, пресс-секретарь президента сказал: "Мнение слышат, но все-таки меньшинство есть меньшинство".

"Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задач этой операции, ее причин. Мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит. Кроме того, очень важно, чтобы те, кто не согласен, начинали ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада о том, что происходит, и понимали, что не все правда, что там дается в новостях", - отметил Песков.

Хроника 24 февраля – 22 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Россия Украина
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