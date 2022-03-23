Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией проходят "сложно, временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед".

В видеообращении в ночь со вторника на среду он сообщил, что эти переговоры "продолжаются практически ежедневно". "Сложно? Очень. Временами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед", - сказал он.

По словам президента, он "благодарен всем международным посредникам, которые борются за Украину".

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский сообщал ранее, что принято решение проводить дальнейшие переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи.