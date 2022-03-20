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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:20

Зеленский заявил о необходимости мирных переговоров

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого говорил, среди прочего, о поиске решений для мира.

Военная операция на Украине

"Говорили о нашем взаимодействии. О поиске решения для мира, для освобождения наших территорий. Для спасения наших людей", - заявил он в ночь с субботы на воскресенье в видеообращении.

"Уверен, вы понимаете, что переговоры непросты и неприятны. Но они необходимы. Ибо это - о жизни", - сказал Зеленский.

Украина, по его словам, всегда искала мирное решение. "Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас", - заявил Зеленский.

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