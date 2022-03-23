США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация американского президента Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной Думы России, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20". Как сообщалось, Байден посетит Брюссель, где примет участие в саммитах НАТО, ЕС и "семерки", а также нанесет визит в Варшаву.

Издание признает, что ранее введенные санкции против России "до сих пор не смогли убедить президента России Владимира Путина" прекратить спецоперацию на Украине, поэтому "невозможно определить, какой эффект эти действия окажут на российских законодателей".

На данный момент под персональными американскими санкциями находятся десятки россиян. В частности, 16 марта был составлен список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми находится в приоритете. В их числе – Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Олег Дерипаска и другие представители российских элит.