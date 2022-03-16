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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

США составили список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми приоритетен

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Минфин США сформировал список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме. Этот перечень был вручен участникам первого заседания специальной международной группы, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), говорится в сообщении американского Минфина.

Публичная часть этого списка состоит из 28 фамилий.

В их числе – Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Андрей Костин, Аркадий и Борис Ротенберги, Игорь Сечин, Кирилл Шамалов, Алишер Усманов, Андрей Скоч, Геннадий Тимченко, Николай Токарев, Алексей Миллер, Виктор Вексельберг, Александр Бабаков, Александр Бортников, Валерий Герасимов, Игорь Костюков, Константин Малофеев, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Виктор Золотов.

Минфин США

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