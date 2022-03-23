Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 474,1 млн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 474 114 799, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 098 739 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий инфекции соответственно составило: в США - 79 803 443 и 973 213, в Индии - 43 012 749 и 516 605, в Бразилии - 29 691 641 и 658 005, во Франции - 24 528 957 и 142 248, Великобритании - 20 566 021 и 164 516.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 785,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 990 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 057, во Франции - 2 155, в Великобритании - 2 393.