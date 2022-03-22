ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В некоторых европейских странах наблюдается рост случаев заболевания COVID-19 после того, как там резко отменили ограничения, сообщают во вторник западные СМИ.

"Некоторые европейские страны, в их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания, сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко, и сейчас там наблюдается рост заболеваемости", - цитируют СМИ слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его словам, рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран европейского региона.