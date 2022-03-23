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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ЕСПЧ рассмотрит жалобы на нарушения в РФ, произошедшие до 16 сентября 2022 г.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжит рассмотрение заявлений о нарушениях прав со стороны России, произошедших до 16 сентября 2022 года, заявил Страсбургский суд.

"РФ перестает быть высокой договаривающейся стороной конвенции 16 сентября 2022 года. Суд сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против РФ в связи с действиями или бездействием, представляющими собой нарушение Конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября 2022 года", - говорится в заявлении суда.

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Как пояснил руководитель правозащитной группы "Агоры" Павел Чиков, "это значит, что можно будет пожаловаться на нарушения конвенции, если факты (нарушения прав - ИФ) имели место до 16 сентября 2022 года, даже если средства правовой защиты будут исчерпаны позже".

Согласно заявлению ЕСПЧ, приостановка рассмотрения всех заявлений против РФ, введенная председателем суда 16 марта, отменяется немедленно.

Ранее Комитет министров Совета Европы постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации.

ЕСПЧ Россия
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