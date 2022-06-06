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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на этой неделе будут приняты законы о неисполнении решений ЕСПЧ; одна из поправок предусматривает верховенство решений судов РФ над постановлениями Европейского суда по правам человека.

"Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе", - написал Володин в понедельник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ко второму чтению депутатами Думы был предложен ряд важных поправок.

Так, согласно поправкам, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года - с даты подачи заявления Российской Федерации о выходе из Совета Европы.

Кроме того, выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Также поправки предусматривают, что решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ, отметил Володин.

По его мнению, "Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков". Спикер Думы отметил, что "некоторые его (ЕСПЧ) решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", например, когда летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки.

"И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем", - подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин
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