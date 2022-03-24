США и их партнеры намерены продолжить предоставление Украине военной помощи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - НАТО и дальше будет работать над предоставлением Украине военной помощи, в том числе систем ПВО, заявил президент США Джо Байден в четверг после встречи с лидерами НАТО.

"Я приветствую шаги союзников по предоставлению оборонной поддержки Украине, и все вместе мы привержены тому, чтобы определять, какое дополнительное военное оборудование можно поставить Украине, в том числе - системы ПВО", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Он отметил, что США продолжают оказывать Украине поддержку в сфере безопасности, а также решительно настроены "призвать Россию к ответу" за операцию на украинской территории.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз, а также окажет поддержку в сфере кибербезопасности.