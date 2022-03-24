Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

США выделят $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и примут до 100 тысяч беженцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США выделяют $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и готовы принять до 100 тысяч беженцев из этой страны, объявил в четверг президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о готовности США выделить более $1 млрд в качестве гуманитарной помощи", - сказал он.

Кроме того, США готовы принять до 100 тысяч беженцев из Украины.

"Мы также примем 100 тысяч украинцев в Соединенных Штатах, делая упор на воссоединение семей", - добавил Байден.

Ранее президент США пообещал предоставить Украине оружие, финансовые ресурсы и продовольствие. США также объявили, что выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине через всемирную продовольственную программу ООН.

США Джо Байден Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что компания Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Президент США выступил за исключение России из G20

Президент США выступил за исключение России из G20

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис
Военная операция на Украине

Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня на Украине

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

НАТО пообещало Украине оборудование для защиты от биологических и ядерных угроз

США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код