США выделят $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и примут до 100 тысяч беженцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США выделяют $1 млрд на гуманитарную помощь Украине и готовы принять до 100 тысяч беженцев из этой страны, объявил в четверг президент США Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о готовности США выделить более $1 млрд в качестве гуманитарной помощи", - сказал он.

Кроме того, США готовы принять до 100 тысяч беженцев из Украины.

"Мы также примем 100 тысяч украинцев в Соединенных Штатах, делая упор на воссоединение семей", - добавил Байден.

Ранее президент США пообещал предоставить Украине оружие, финансовые ресурсы и продовольствие. США также объявили, что выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине через всемирную продовольственную программу ООН.