НАТО пообещало Украине оборудование для защиты от биологических и ядерных угроз

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от биологических, химических, ядерных угроз, а также окажет поддержку в сфере кибербезопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы согласились сделать больше для Украины, включая поддержку в сфере кибербезопасности, также речь пойдет о передаче оборудования, чтобы помочь Украине защитить себя от биологических, химических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Столтенберг во время пресс-конференции в четверг.

Генсек также отметил, что союзники по НАТО согласились предоставить Украине еще больше военного оборудования и оказывать дальнейшую гуманитарную помощь.

Кроме того, главы государств и правительств стран НАТО на своем саммите в Брюсселе заявили о неприемлемости возможности применения Россией химического и биологического оружия.

"Любое применение Россией химического или биологического оружия было бы неприемлемо и привело бы к тяжелым последствиям", - говорится в заявлении натовских лидеров, опубликованном в четверг по итогам саммита Североатлантического альянса.

В документе также содержится призыв к России "конструктивно участвовать в заслуживающих доверия переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск" из этой страны.

Руководители стран НАТО выразили сожаление в связи с продолжением Россией военных действий во время переговоров. Как говорится в заявлении, альянс поддерживает усилия Киева по достижению мира, а также дипломатические усилия стран НАТО, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины.