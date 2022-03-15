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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:36

В Белоруссии сообщили о полном восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Минэнерго Белоруссии заявили о полном восстановлении электроснабжения Чернобыльской АЭС.

"В настоящее время подача электроэнергии на объекты станции обеспечивается от белорусской энергосистемы", - говорится в опубликованном во вторник сообщении.

Об обесточивании Чернобыльской АЭС стало известно 9 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

На следующий день российская сторона сообщила, что подача электроэнергии на ЧАЭС обеспечена со стороны Белоруссии: была поставлена под напряжение линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС. Вечером того же дня российские военные заявили, что согласились на проезд украинской ремонтной бригады к поврежденной ЛЭП в район ЧАЭС.

14 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что усилиями специалистов НЭК "Укрэнерго", атомщиков и электриков ЧАЭС удалось вернуть в нормальный режим электроснабжения. Однако несколькими часами позже ЛЭП вновь была повреждена.

Белоруссия Украина Чернобыльская АЭС

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