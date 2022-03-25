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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Армия РФ обеспечила выдачу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие Вооруженных сил России обеспечили доставку и безопасную выдачу более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области на юге Украины, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Выдача продуктовых наборов была организована в населенных пунктах Чернобаевка и Антоновка, находящиеся недалеко от областной столицы украинского города Херсон", - говорится в сообщении.

"В настоящее время в данных населённых пунктах проживает более двух тысяч человек. Большую часть населения составляют пожилые люди и дети", - информирует ведомство.

Со ссылкой на местную администрацию сообщается, что "в обоих населенных пунктах был острый дефицит круп и консервов".

Эти продукты и доставили российские военные.

Накануне гуманитарная колонна МЧС в сопровождении бронеавтомобилей Вооруженных сил РФ доставила груз на один из складов, где он был расфасован и подготовлен к раздаче местным жителям.

Командование военной комендатуры Херсонской области сообщает, что "российские военнослужащие продолжат расширять географию оказания гуманитарной помощи жителям Херсонской области".

"Каждый день российские военные выезжают в новые населенные пункты, чтобы по возможности обеспечить мирное население, оказавшееся в трудной ситуации, всем необходимым", - говорится в сообщении.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области.

Херсонская область находится на юге Украины. Население - более 1 млн человек, свыше половины - городское.

Хроника 24 февраля – 25 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ Херсонская область
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