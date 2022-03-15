Минобороны РФ заявило о контроле над Херсонской областью Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль Херсонскую область Украины, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"Группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2", - сказал Конашенков.

Он также сообщил об уничтожении на военном аэродроме под Краматорском трех ангаров, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.

Подразделениями российских ВДВ вечером 14 марта захвачен опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников в районе населённого пункта Гута-Межигорская, изъято оружие, поставленное западными странами на Украину, сообщил Конашенков.

"Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", - заявил он.

"Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2", - сказал Конашенков.

Кроме того, Минобороны РФ заявило об уничтожении за время операции 156 украинских беспилотников, а также 1306 танков и бронемашин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1054 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам Конашенкова, за сутки российской авиацией были поражены 136 военных объектов Украины. "В том числе: семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения ЗРК С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники", - сказал он.