Австралию встревожило оборонное сотрудничество КНР и Соломоновых островов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Австралия и Новая Зеландия выразили обеспокоенность в связи с подготовкой Китаем и Соломоновыми островами соглашения, которое, как стало ранее известно, позволит ВМС КНР базироваться на этих островах, сообщило в пятницу издание The Sydney Morning Herald.

"Оно не принесет пользы Новой Зеландии или нашим тихоокеанским соседям", - заявила глава МИД Новой Зеландии Наная Махута, отметив, что договор также может дестабилизировать нынешнюю систему безопасности в Тихом океане.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал Соломоновы острова не забывать о том, какую роль Канберра играет в Тихом океане. Австралийский министр обороны Питер Даттон также заявлял, что Австралия не желает видеть в регионе "давление и напряжение", которое, по его словам, вызывает политика Китая.

По данным The Sydney Morning Herald, новозеландское правительство пытается связаться с Пекином по вопросу оборонного соглашения Китая и Соломоновых остров, черновик которого появился в социальных сетях в четверг. При этом газета напоминает, что уже более двух лет Австралия и Китай не поддерживают министерские контакты на высоком уровне, в результате чего основная роль в переговорах с Пекином в регионе выпала Новой Зеландии.

Также газета отмечает, что Соломоновы острова являются экономическим партнером Австралии и важнейшей стратегической точкой, поскольку здесь проходят морские пути, соединяющие восточное побережье Австралии с Азией.

Накануне стало известно, что Китай и Соломоновы острова подписали меморандум о взаимопонимании, который касается сотрудничества в сфере охраны правопорядка. Согласно ему, военные и полиция КНР смогут оказывать помощь Соломоновым островам в деле охраны общественного порядка, защиты китайского персонала и проектов в стране и реагирования на стихийные бедствия.

Власти Соломоновых островов в 2019 году вызвали массовое недовольство, в том числе у лидеров наиболее населенной провинции Малаита, разрывом дипломатических отношений с Тайванем. Премьер провинции Дэниэл Суйдани обвинял премьер-министра страны Манассе Согаваре в слишком тесных связях с Пекином.

В ноябре 2021 года в столице страны Хониаре вспыхнули беспорядки. Для восстановления порядка в город были переброшены примерно 200 солдат и полицейских из Австралии, Новой Зеландии, с Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи.

По мнению некоторых наблюдателей, Австралия тогда так быстро вмешалась в ситуацию на Соломоновых островах, чтобы не дать силам безопасности КНР самим прибыть в эту страну для наведения порядка.