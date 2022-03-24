Китай и Соломоновы острова собрались заключить оборонное соглашение

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - КНР и Соломоновы острова планируют заключить оборонное соглашение, которое позволит ВМС Китая базироваться в этой стране, менее чем в 2 тыс. км от Австралии. Об этом сообщает в четверг издание The Guardian со ссылкой на оказавшийся в соцсетях проект этого документа.

При этом, отмечает газета, страны еще 18 марта подписали меморандум о взаимопонимании, который касается сотрудничества в сфере охраны правопорядка. Согласно ему, военные и полиция КНР смогут оказывать помощь Соломоновым островам в деле охраны общественного порядка, защиты китайского персонала и проектов в стране и реагирования на стихийные бедствия.

В то же время, напоминает издание, с 2018 года между Австралией и Соломоновыми островами действует соглашение в сфере безопасности, которое в том числе предусматривает отправку на острова полицейских и военных для содействия безопасности.

В свою очередь глава МВД Австралии Карен Эндрюс в ответ на вопрос о возможной активности КНР на Соломоновых островах напомнила, что Тихий океан является "задним двором" для Австралии.

"Что касается Китая и связи с тихоокеанским регионом, это наш задний двор, это наши окрестности, и мы очень обеспокоены любой активностью, которая происходит на островах Тихого океана", - сказала она.

Власти Соломоновых островов в 2019 году вызвали массовое недовольство, в том числе у лидеров наиболее населенной провинции Малаита, разрывом дипломатических отношений с Тайванем. Премьер провинции Дэниэл Суйдани обвинял премьер-министра страны Манассе Согаваре в слишком тесных связях с Пекином.

В ноябре 2021 года в столице страны Хониаре вспыхнули беспорядки. Для восстановления порядка в город были переброшены примерно 200 солдат и полицейских из Австралии, Новой Зеландии, с Фиджи и Папуа-Новая Гвинея.

По мнению некоторых наблюдателей, Австралия тогда так быстро вмешалась в ситуацию на Соломоновых островах, чтобы не дать силам безопасности КНР самим прибыть в эту страну для наведения порядка.