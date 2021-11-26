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Австралия обвинила Китай во втягивании ее в эпицентр противостояния мировых держав

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Международная обстановка вокруг Австралии меняется в небывалых со времен Второй мировой войны масштабах, и страна попала в эпицентр противостояния мировых держав, заявил австралийский министр обороны Питер Даттон.

"Сегодня мы переживаем самый значительный после Второй мировой войны сдвиг в стратегической обстановке", - приводит его слова издание The Australian.

"Вновь Австралия обнаруживает себя в регионе с эпицентром глобального стратегического соперничества, в регионе, который является свидетелем наращивания военного потенциала в таких масштабах и с такими амбициями, которые с исторической точки зрения редко ассоциируются с мирным исходом", - продолжил он.

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По его словам, теперь Австралия "живет в отражении 1930-х годов". Также он заявил, что Канберра, страны Индо-Тихоокеанского региона и весь мир наблюдают за "тревожной активностью" Китая.

Он заявил, что ВМС КНР за последние 20 лет утроились в размерах, став самым крупным флотом в мире, на вооружении которого стоят 355 кораблей и подводных лодок. Он отметил, что любой крупный город Австралии находится в зоне поражения китайских ракет. Также министр упомянул, что в августе австралийские военные следили за китайским разведывательным кораблем, который курсировал в исключительной экономической зоне Австралии, но не заходил в ее территориальные воды и действовал в рамках правил.

"Любой конфликт с Китаем будет катастрофическим"

Даттон утверждал, что если Пекин вернет контроль над Тайванем, то за ними последуют контролируемые Токио острова Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), территориальную принадлежность которых оспаривают Китай и Япония. В то же время министр заявил, что любой конфликт с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе будет "катастрофическим", и конфликта надо избежать.

"Мы живем в очень напряженные времена, но регион не идет по пути неизбежного конфликта", - добавил министр.

После его выступления посольство КНР в Канберре в своем заявлении обвинила Даттона в "проповедях экзальтированного непонимания внешней политики Китая". В посольстве обвинили министра обороны в "представлении в ложном свете усилий Китая по защите суверенитета и территориальной целостности", в дезинформации населения Австралии относительно региональной ситуации и в разжигании разногласий между странами.

Австралия Китай Питер Даттон

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