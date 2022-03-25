Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Йенс Столтенберг не будет возглавлять ЦБ Норвегии (Norges Bank) из-за продления его мандата на посту генсека в НАТО еще на один год, следует из сообщения норвежского регулятора.

Новым главой центробанка на шесть лет была назначена Ида Вольден Бахе, которая с 1 марта занимала должность временного управляющего после ухода бывшего председателя Ойстейна Олсена. Вольден Бахе, которой 49 лет, станет первой женщиной, стоящей во главе Norges Bank.

Столтенберг должен был стать председателем норвежского центробанка в сентябре текущего года, когда заканчивался его контракт в НАТО. Однако в четверг стало известно, что главы стран Североатлантического альянса в ходе саммита договорились о продлении мандата действующего генсека до 30 сентября 2023 года. Такое решение было принято из-за ситуации вокруг Украины.

"Norges Bank с большим уважением относится к решению господина Столтенберга, принятому в свете его очень важных обязанностей на посту генерального секретаря НАТО", - отмечается в сообщении.

Ранее ЦБ Норвегии по итогам мартовского заседания принял решение поднять ключевую ставку в третий раз с декабря на фоне ускорившейся инфляции и повышенного давления на заработные платы. Теперь она составляет 0,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз относительно уровня ставки к концу 2023 года до 2,5% с 1,75%, озвученных в декабре.