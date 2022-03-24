Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО в ходе саммита договорились о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту генсека альянса: он останется в должности до 30 сентября 2023 года, говорится в заявлении, распространенном в четверг по итогам саммита.

"Лидеры стран НАТО договорились сегодня, 24 марта 2022, продлить мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на год, до 30 сентября 2023 года", - отмечается в нем.

Мандат Столтенберга истекал 30 сентября 2022 года. Формального процесса выбора генерального секретаря альянса не существует, и традиционно члены НАТО решают между собой, кто станет его новым руководителем.

Столтенберг сменил Андерса Фога Расмуссена на посту генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года, после чего в 2018 году он был переизбран еще на четыре года. Он стал первым норвежцем, который занял эту должность. В 2015 году Столтенберг отмечал, что не видит угрозы для НАТО на востоке, и называл своей целью сотрудничество с Россией, выгодное для обеих сторон.

До того, как стать генсеком Североатлантического альянса, Столтенберг занимал должность премьер-министра Норвегии в 2000-2001 годах, в 2005-2013 годах, был министром торговли и энергетики (1993-1996), а также министром финансов (1996-1997).