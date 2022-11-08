Премьер Эстонии назвала маловероятным свое выдвижение на пост генсека НАТО

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) считает, что ей не предложат возглавить НАТО.

"New York Times может написать что угодно. Но вероятность того, что мне сделают такое предложение, крайне мала", - приводит во вторник ее слова портал ERR.

New York Times пишет, что Евросоюз выступает за то, чтобы новый генсек НАТО был из одной из стран ЕС. Каллас в статье была названа возможным кандидатом на пост нового генсека альянса. Помимо нее в качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"Когда я пришла в политику, один человек сказал мне, что никогда не следует отрицать приписываемые вам мистические способности. Так что я не буду этого делать. Но на самом деле крайне маловероятно, что мне это предложат", - отметила премьер Эстонии.

Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает осенью следующего года. Не исключено, что члены НАТО согласятся продлить срок полномочий Столтенберга еще на год.

Каллас является активным проводником политики НАТО, выступает за увеличение оборонного бюджета, активно выступает в защиту Украины и негативно настроена в отношении России. Неоднократно она призывала в ЕС и НАТО к ужесточению санкций против восточного соседа.