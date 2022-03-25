Шольц заявил, что Германия способна отказаться от российского газа быстрее, чем принято считать

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Германия может освободится от зависимости от российского газа быстрее, чем принято считать, заявил в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы станем независимы от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать", - сказал он в Брюсселе по итогам саммита ЕС, отметив, что Германия менее зависима от российских поставок, чем некоторые другие страны.

Кроме того, он добавил, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратим.