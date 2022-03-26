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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Что случилось этой ночью: суббота, 26 марта

Подписаны поправки об ответственности за фейки о госорганах, США вводят санкции против компаний, обслуживающих ВС РФ, Специалисты NASA отправляются в Казахстан для встречи американского астронавта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин подписал поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ. Наказание предусмотрено за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом; штрафы составят до 5 млн рублей, максимальные сроки лишения свободы до 15 лет.

- США планируют вести санкции против российских компаний, обслуживающих вооруженные силы. Если компании предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб, они попадут под правительственные санкции, сообщило издание The Wall Street Journal.

- Саммит ЕС провозгласил планы отказа от российских энергоносителей. Принятый в Брюсселе заключительный документ, продолжает намеченную в Версальской декларации (11 марта) линию на скорейшее избавление от зависимости от российского газа, нефти и угля.

- Макрон заявил, что Еврокомиссия получит возможность закупать газ для всего ЕС. Лидеры стран ЕС на саммите в пятницу согласились, чтобы Еврокомиссия получила возможность централизованно закупать газ для всех стран Евросоюза.

- Специалисты NASA отправились в Казахстан для встречи астронавта, прибывающего с МКС. Они намерены встретить американца Марка Ванде Хая, который вернётся на Землю с Международной космической станции (МКС) 30 марта в составе экипажа космического корабля "Союз МС-19" вместе с двумя российскими космонавтами.

- Шольц заявил, что Германия способна отказаться от российского газа быстрее, чем принято считать. Канцлер также добавил, что процесс обретения независимости странами ЕС от российского газа теперь стал необратим.

- Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным. Темой разговора заявлена гуманитарная проблема в Мариуполе. Французский лидер сказал, что его разговор с президентом России может состояться "в течение 48 - 72 часов"

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