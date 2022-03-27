Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - По данным южнокорейских военных и разведки, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей, что свидетельствует о подготовке к испытательному ядерному взрыву, сообщило агентство Yonhap в воскресенье.

Как отмечается, на Пунгери ведутся работы по созданию бокового входа в третий туннель. По оценкам одного из источников агентства, объект может быть восстановлен за месяц.

Yonhap связывает возросшие опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР с запуском на этой неделе межконтинентальной баллистической ракеты, которым руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Эксперты полагают, что Север может испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.

Сообщается, что на полигоне есть четыре туннеля, которые были официально закрыты в 2018 году, при этом работы по сносу проводились в присутствии небольшой группы приглашенных иностранных журналистов.

Некоторые наблюдатели заявили, что будет трудно немедленно восстановить туннели 1 и 2, где Север проводил свои предыдущие ядерные испытания, в то время как туннели 3 и 4 могут быть использованы после восстановительных работ.

Пхеньян ранее предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

КНДР с начала этого года активизировала испытательные пуски баллистических ракет. Только в январе Северная Корея провела семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности. Всего в 2022 году было зафиксировано 11 ракетных пусков на северокорейской территории.