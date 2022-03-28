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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

КНДР продолжит разработку "мощных ударных средств" для укрепления обороны

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея продолжит разработку "мощных ударных средств" для укрепления потенциала национальной обороны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Он сказал, что мы продолжим достигать цели укрепления обороноспособности страны, разрабатывать более мощные ударные средства, чтобы оснастить ими нашу народную армию", - цитирует Ким Чен Ына северокорейское агентство ЦТАК.

Лидер Северной Кореи выступил с таким заявлением во время фотосессии с официальными лицами и учеными, которые способствовали испытательному запуску МБР "Хвасон-17".

Сообщалось, что ракета пролетела 1090 км за 4052 секунды на максимальной высоте 6248 км, прежде чем "точно попасть в заданный район" в Японском море.

Ранее южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию. По ее данным, на северокорейском ядерном полигоне Пунгери ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей. Эксперты полагают, что Север может испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено на боеголовках баллистических ракет.

КНДР с начала этого года активизировала испытательные пуски баллистических ракет. Только в январе Северная Корея провела семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности. Всего в 2022 году было зафиксировано 11 ракетных пусков на северокорейской территории.

Ким Чен Ын КНДР
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