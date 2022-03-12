США ввели санкции против ряда лиц в РФ за поддержку ракетной программы КНДР

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов США объявило, что ввело санкции против двух физических и трех юридических лиц из России за поддержку разработки в КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

"КНДР продолжает запускать баллистические ракеты, что является вопиющим нарушением международного права, серьезной угрозой глобальной безопасности", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Он отметил, что санкции против российских ведомств и представителей "являются ответом на эту угрозу, они нацелены на физических и юридических лиц России, замешанных в оказании помощи КНДР при закупке компонентов для ее незаконной программы баллистических ракет".

Санкции введены в отношении компаний ООО "Аполлон", "Зил-М" и их руководителей Александра Гаевого и Александра Часовникова, а также компании "РК Бриз".

В начале января Минфин США ввел ограничительные меры против зарегистрированной в Москве компании "Парсек" и семи физических лиц, связанных с ракетной программой КНДР. В санкционный список попали россиянин Роман Алар и несколько граждан северокорейского происхождения, проживающих в Китае и России.