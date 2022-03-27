Эрдоган и Путин согласились провести российско-украинские переговоры в Стамбуле

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье провели переговоры, посвященные развитию событий на Украине, сообщило издание "Сабах".

При этом лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул.

Эрдоган также заявил о необходимости добиться прекращения огня на Украине как можно скорее, а также о готовности Турции оказать гуманитарное содействие.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии заключается в том, чтобы добиться урегулирования ситуации.