Глава МИД Турции выразил надежду, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле приведут к миру

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Турция надеется, что переговоры делегаций России и Украины, ожидающиеся в Стамбуле, приведут к установлению режима прекращения огня и поспособствуют миру на Украине, заявил в воскресенье глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы надеемся, что встречи приведут к длительному режиму прекращения огня и создадут возможность для мира", - написал Чавушоглу в твиттере.

Он также добавил, что осознает "ответственность в связи с доверием, оказанным Турции обеими сторонами".

Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье провели переговоры, посвященные развитию событий на Украине. При этом лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул.