Тема нейтрального статуса Украины поднята на переговорах в Стамбуле

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Условия нейтрального статуса Украины обсуждаются на переговорах в Стамбуле, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ходом переговоров.

"Стороны приступили к переговорам на уровне глав делегаций. В частности, поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается, что итогом встречи может стать закрепление условий нейтрального статуса на бумаге.

"Речь идет о проекте некоего договора или декларации. Все на стадии обсуждения", - сказал источник.

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кадры с начала встречи транслирует телеканал Russia Today.

Перед началом переговоров Эрдоган обратился к участникам переговоров с краткой речью.

На кадрах, которые транслирует телеканал "Россия-24", видно, что вместе с российской делегацией приехал бизнесмен Роман Абрамович.

Как сообщает агентство "Анадолу", переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

Ранее договоренность о проведении переговоров в Стамбуле была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и РФ Эрдогана и Владимира Путина.