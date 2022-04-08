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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

КНДР возобновила восстановительные работы на ядерном полигоне

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея продолжает начатые ранее работы по восстановлению туннеля на ядерном полигоне Пунгери, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад экспертов неправительственной организации Open Nuclear Network.

"КНДР, вероятно, установила место входа в туннель №3 и начала восстанавливать его", - говорится в докладе, который основывается на коммерческих спутниковых фотоснимках, сделанных в период с 24 марта по 6 апреля.

На полигоне есть четыре туннеля, которые были разрушены в 2018 году. Работы по сносу проводились в присутствии небольшой группы приглашенных иностранных журналистов.

Ранее о восстановительных работах на полигоне сообщала южнокорейская разведка. По ее данным, работы могут свидетельствовать о подготовке КНДР к испытательному ядерному взрыву. Разведка полагала, что "восстановить объект можно будет через месяц".

Yonhap связывает возросшие опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР с испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты, проведенным Севером в марте. Эксперты предполагают, что КНДР готовится испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено в боеголовках баллистических ракет.

КНДР
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