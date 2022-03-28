SCMP назвала политику Запада причиной конфликта на Украине в глазах Пекина

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пекин видит причину украинского конфликта в политике США и Запада, направленной на расширение НАТО, и разделяет опасения России по поводу своей национальной безопасности, пишет популярное гонконгское издание South China Morning Post в понедельник.

Автор отмечает, что "в китайских социальных сетях подавляющее большинство китайской общественности выразило глубокое понимание действиям России на Украине".

Он считает, что "это не следует интерпретировать как "поддержку" военных действий, но это своего рода общее мнение о том, что и Россия, и Китай становятся объектом нападений и сдерживания со стороны возглавляемого США западного альянса".

"В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз подчеркивают суверенитет и территориальную целостность Украины, они, возможно, забывают о своих "двойных стандартах" во многих мировых делах", - говорится в статье издания.

Оно приводит в качестве примеров попытки Запада использовать для давления на Китай и Россию обвинения в нарушении прав человека, "свержение законно избранных правительств и лидеров и организацию всевозможных "цветных революций".

"Что еще более парадоксально, вмешательство НАТО в Косово в 1999 году и вторжение США в Ирак в 2003 году были незаконными действиями без разрешения ООН", - пишет South China Morning Post.

В статье говорится, что победа России в конфликте с Украиной укрепит политическое влияние Москвы и президента Владимира Путина. В связи с этим "США и ЕС должны сосредоточить свое внимание и энергию на сдерживании российской угрозы".

"Нравится вам это или нет, Китай не может потерять Россию как свой стратегический ресурс в противовес мощи США, тем более, что геополитическое пространство для маневра Китая в его соперничестве с США было поставлено под сомнение. Не забывайте, что Китаю все еще предстоит решить тайваньский вопрос, который Запад связывает с Украиной в качестве прецедента", - пишет автор статьи профессор кафедры политики датского университета Ольборг Ли Син.