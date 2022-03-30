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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Китай заявил, что санкции в связи с конфликтом на Украине приведут к глобальным проблемам

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Неизбирательные санкции в связи с украинским конфликтом приведут к новым гуманитарным проблемам в глобальном масштабе, предупредил на заседании СБ ООН заместитель постпреда КНР при всемирной организации Дай Бин.

"Постоянно усиливающиеся масштабные и неизбирательные санкции уже ударили по глобальным энергетическим, продовольственным, экономическим и торговым, а также финансовым рынкам, и это продолжится. Санкции будут оказывать влияние на жизнь и средства к существованию широкой общественности, порождая новые гуманитарные проблемы", - сказал Дай Бин на заседании Совбеза, посвященном гуманитарной ситуации на Украине.

По его словам, санкции и экономические блокады искусственно усугубляют нехватку продовольствия, ведут к росту цен, нарушают производство продовольствия и цепочки его поставок по всему миру, "ложатся тяжелым бременем на развивающиеся страны".

При этом, сказал дипломат, развивающиеся страны не являются сторонами этого конфликта, но вынуждены страдать от последствий геополитических столкновений и конфронтации между крупными державами.

Дай Бин подчеркнул, что "наиболее реальный путь к прекращению огня и боевых действий - это диалог и переговоры".

По его словам, международное сообщество должно поощрять и поддерживать продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной.

Дипломат отметил, что "безопасность неделима, а стремление к абсолютной безопасности путем противопоставления одного блока другому - путь к полному отсутствию безопасности".

"Соединенные Штаты, НАТО и ЕС также должны вступить в диалог с Россией, учесть законные интересы всех сторон в области безопасности и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую региональную архитектуру безопасности", - подчеркнул представитель Китая.

Он завил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в смягчении ситуации и урегулировании кризиса вокруг Украины.

Хроника 24 февраля – 30 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Китай ООН Дай Бин
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