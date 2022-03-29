Глава Евросовета изложил план отказа от российских углеводородов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая в парижском Институте политических исследований, изложил намеченную версальским саммитом 10-11 марта программу ЕС по обеспечению энергетической безопасности, центральным пунктом которой является избавление от зависимости от российских энергоресурсов.

"Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее - от зависимости от российских углеводородов", - заявил Мишель, текст выступления которого опубликован на сайте Европейского совета в понедельник вечером.

Глава Евросовета утверждал, что существенный прогресс уже имеется и будет развит дальше в ближайшие месяцы.

"Несколько дней назад, в минувшую пятницу, в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуры, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа", - объяснил Мишель.

"И мы также в качестве членов Евросоюза, конечно, будем решать вопрос роста цен, который болезненно влияет на наши домохозяйства и наши экономики", - заверил председатель Европейского совета.

Ранее в понедельник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что ЕК планирует избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, и эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза.

"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями, на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Европейский совет приветствовал эту нашу работу, и детали будут представлены к концу мая", - добавил Макфи.