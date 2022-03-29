Что случилось этой ночью: вторник, 29 марта

Сенаторы США предлагают направить конфискованные российские средства на Украину, Байден не отказывается от своих слов про Путина, а Песков заверяет, что Россия не будет атаковать страны НАТО

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Евросовета изложил план отказа от российских углеводородов. Он рассказал о внедрении совместных стратегий европейского хранения запасов газа и об ускорении необходимых инвестиций в инфраструктуру.

- Песков заявил, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Пресс-секретарь Путина уточнил, "если это не будет осуществлено на условиях взаимности", то есть, если "они не вынудят нас так поступить".

- Байден заявил, что не отказывается от слов в адрес Путина, но они не значат смену политики США. Он отметил, что его высказывания про невозможность для Путина оставаться у власти являются только личным мнением, а не сменой политики Вашингтона.

- Сенаторы США предложили направить конфискованные российские средства на помощь Украине. Законопроект предполагает, что средства от ликвидации конфискованных российских активов пойдут на помощь Украине.

- На Украине подготовили законопроект о запрете "пророссийских партий". Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о процедуре и последствиях запрета на Украине партий, имеющих "пророссийскую" направленность.

- В США назвали Россию "острой угрозой", а Китай - "наиболее важным соперником". Такие определения даны в новой Стратегии национальной обороны США.

- Япония ввела запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей, ювелирных изделий и произведений искусства. Запрет вступает в силу 5 апреля.