Австралия ввела запрет на экспорт в Россию сырья для алюминиевой промышленности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Правительство Австралии немедленно вводит запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы", - говорится в опубликованном заявлении.

В нем говорится, что эта мера направлена на то, чтобы ограничить возможности российских производителей алюминия, который является одной из важных составных частей российского экспорта.

"Правительство будет тесно сотрудничать с экспортерами и государственными органами, которых коснется запрет, чтобы найти новые и расширить существующие рынки сбыта", - отмечается в документе.

Как сообщают СМИ, за последние несколько недель австралийские производители угля получили большое количество запросов из зависящих от российского угля стран, в частности, Украины и Польши, на поставки топлива.

В связи с этим, как говорится в заявлении, "правительство Австралии сотрудничает с австралийской угольной промышленностью в поиске источников поставок". Было принято решение о поставке Украине в виде помощи 70 тыс. т энергетического угля.

Правительство сообщило, что также выделяет Украине $22 млн в качестве гуманитарной помощи, планирует предоставить военную помощь на сумму $15,5 млн, рассматривает вопрос о выдаче гуманитарных виз с правом работы украинским беженцам.