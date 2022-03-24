Командующий войсками ВВО РФ посетил передовые позиции в 30 км от Киева

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Чайко прибыл на передовые позиции вблизи Киева для уточнения обстановки, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении министерства, Чайко вручил военнослужащим боевые награды.

"Награждение происходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки", - сообщили в министерстве.

"Я как командующий горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию", - заявил Чайко в ходе церемонии награждения.

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