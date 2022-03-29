Украина пообещала Мединскому принять жесткие меры против тех, кто пытал военных РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия заявила протест в отношении видеозаписей с пытками своих военнослужащих на Украине, в ответ украинская сторона пообещала принять самые жесткие меры, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают. Тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете", - сказал Мединский журналистам во вторник.

Он добавил, что "через несколько часов" ожидается заявление по итогам переговоров России и Украины.

Российско-украинские переговоры в составе делегаций проходят в Стамбуле во вторник. Расширенному формату предшествовала встреча тет-а-тет Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии. По данным источника "Интерфакса", на переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины.