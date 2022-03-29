В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры в составе делегаций

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Стамбуле во вторник проходят российско-украинские переговоры в составе делегаций, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, расширенному формату предшествовала встреча тет-а-тет главы делегации РФ, помощника президента России Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии.

"На переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.

Утром во вторник делегации РФ и Украины приехали во дворец "Долмабахче", где их приветствовал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Кадры с начала встречи транслировал телеканал Russia Today.

На кадрах, которые показал телеканал "Россия 24", видно, что вместе с российской делегацией приехал бизнесмен Роман Абрамович.

На кадрах, которые демонстрировали СМИ, не видно, чтобы члены делегаций РФ и Украины обменялись рукопожатиями.