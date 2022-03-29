МИД Польши сообщил о переводе под домашний арест главы Союза поляков Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии под домашний арест помещена глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис, сообщил пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина.

По его словам, что после того, что активистка перенесла, ей значительно лучше находиться хотя бы под домашним арестом, чем в женской тюрьме. Атмосферу в тюрьме дипломат назвал очень тяжелой и очень суровой.

25 марта стало известно, что содержавшаяся год под стражей Анжелика Борис освобождена из белорусского следственного изолятора. Она была задержана 23 марта 2021 года в Гродно. На активистку составили протокол за организацию несанкционированного массового мероприятия, затем арестовали на 15 суток.

Позже стало известно, что Борис стала фигуранткой дела по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Белоруссии (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц), и ее арестовали. Арест затем продлевался.