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Задержанную в Белоруссии главу Союза поляков заподозрили в нарушении при организации массовых мероприятий

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии начат административный процесс в отношении главы Союза поляков Анжелики Борис, о задержании которой стало известно накануне.

"В ее действиях, совершенных несколько дней назад, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Белоруссии", - сообщил "Интерфаксу" в среду официальный представитель УВД Гродненского облисполкома республики Игорь Белозеров.

Борис ранее сообщила в фейсбуке, что ее задержали во вторник вечером в Гродно и доставили в Ленинский РУВД. Позже факт задержания подтвердил в твиттере замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, добавив, что польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис и выясняет причины задержания.

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МИД Польши выразил свое несогласие с задержанием Борис и вызвал в связи с этим советника-посланника по торгово-экономическим вопросам посольства Белоруссии в Польше Александра Чесновского. "Представитель белорусской дипломатии получил недвусмысленное сообщение о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства", - говорится на сайте польского МИД.

Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.

С конца февраля этого года началась новая волна обострения белорусско-польских отношений. В связи с присутствием 28 февраля консула Генконсульства Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", белорусский МИД вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому. Консулу Генконсульства Польши в Бресте, а затем также руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию Белоруссии. Польша, в свою очередь, также объявила персоной нон-грата трех белорусских дипломатов.

"Проклятые солдаты" были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 1940-х годах. Их лидер Ромуальд Райс по кличке Бурый был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанному впоследствии актом геноцида. Персона Райса является объектом героизации для польских радикалов, а его оправдание польским Институтом национальной памяти послужило причиной дипломатического скандала между Белоруссией и Польшей.

Белоруссия Союз поляков Анжелика Борис

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