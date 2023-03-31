Лукашенко готов обменять журналиста Почобута на группу уехавших в Польшу оппозиционеров

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к обмену с Польшей осужденного в республике журналиста, активиста незарегистрированного Союза поляков Анджея Почобута, но потребовал взамен выдать членов оппозиционного Национального антикризисное управления во главе с экс-министром культуры Белоруссии Павлом Латушко.

"Менять Почобута один к одному я никогда не соглашусь. Всю группу сюда - НАУ (Национальное антикризисное управление во главе с экс-министром культуры Белоруссии Латушко - ИФ)... Сюда это "правительство" во главе с Латушко, я отдаю им Почобута. До вечера решим вопрос", - зсказал Лукашенко в ходе общения с аудиторией после послания народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

При этом он отметил, что выпущенную недавно под подписку о невыезде главу Союза поляков Анжелику Борис Лукашенко отдавать не намерен. "Но Борис мы им не отдадим. Это взрослая женщина. Ее мама когда-то просила за нее. Вы знаете, что я ее помиловал. Мы ее не собираемся никому отдавать, и мы ее не ограничиваем. В перемещении... Не надо ей запрещать, пусть она сама определяется. И знаю, она определилась, буду жить в Беларуси. Она полячка, но она моя полячка, наша полячка", - сказал президент Белоруссии.

Почобут приговорен в Белоруссии к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). Журналист находился под стражей с 25 марта 2021 года.

Также в марте 2021 года была задержана глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. В марте 2022 года ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

С февраля Польша приостановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. Это решение польские власти увязывают с приговором Почобуту.

Экс-министр культуры Белоруссии Латушко, на которого Лукашенко готов обменять Почобута, в марте 2023 года на родине был заочно приговорен к 18 годам лишения свободы.

На выборах президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. В стране в течение около полугода продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В итоге часть оппозиционеров была вынуждена уехать за рубеж, в частности - в Польшу.