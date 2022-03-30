В ЛНР заявили, что украинские военные нанесли ракетный удар по Луганску

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением тактической ракеты "Точка-У", сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел. 05.25 н.п. Северодонецк - Луганск: Точка-У", - говорится в сообщении.

"Предварительно, без пострадавших", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

По его данным, тактическая ракета была сбита в воздухе силами противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР и упала в черте Луганска.

Ранее в ЛНР заявили о сбитой над городом Ровеньки ракете "Точка-У". В результате ее падения обломками были повреждены частные дома.