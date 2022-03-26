В ЛНР заявили о сбитой над городом Ровеньки ракете "Точка-У"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Народной милиции Луганской народной республики (ПВО НМ ЛНР) сбили над городом Ровеньки тактическую ракету "Точка-У", в результате падения обломков ракеты есть разрушения, заявил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"В 19:45 нашими подразделениями ПВО НМ ЛНР была сбита тактическая ракета "Точка У" в районе населенного пункта Ровеньки", - говорится в сообщении.

По его данным, в результате падения ракеты обломками повреждены частные домовладения по трем адресам. Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

"Попадание ракеты до цели могло бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения республики и повреждению объектов гражданской инфраструктуры", - добавил представитель Народной милиции ЛНР.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают представители МЧС ЛНР.