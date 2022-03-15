В Луганске сообщили об 11 обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в результате обстрелов есть раненые среди мирных жителей, разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, сообщает во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины (за прошедшие сутки - ИФ) зафиксировано 11 обстрелов по 5 населенным пунктам республики", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате обстрелов с украинской стороны ранены двое мирных жителей, разрушено 2 жилых дома, повреждено 10 домостроений и 5 хозпостроек, а также повреждена линия электропередач 6 кВ, в результате чего без электроснабжения остались 292 абонента. Кроме того, огнём со стороны ВСУ повреждено здание детского ясли-сада, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.