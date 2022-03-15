Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

В Луганске сообщили об 11 обстрелах с украинской стороны за сутки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, в результате обстрелов есть раненые среди мирных жителей, разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, сообщает во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины (за прошедшие сутки - ИФ) зафиксировано 11 обстрелов по 5 населенным пунктам республики", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате обстрелов с украинской стороны ранены двое мирных жителей, разрушено 2 жилых дома, повреждено 10 домостроений и 5 хозпостроек, а также повреждена линия электропередач 6 кВ, в результате чего без электроснабжения остались 292 абонента. Кроме того, огнём со стороны ВСУ повреждено здание детского ясли-сада, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЛНР Луганск

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $101,93 за баррель

Япония приложит усилия по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России

Что случилось этой ночью: вторник, 15 марта

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Всемирный банк объявил о выделении дополнительной помощи Украине

Суд санкционировал арест племянника Назарбаева сроком на два месяца

Пандемия коронавируса

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции

В Китае зафиксировали новый всплеск распространения коронавирусной инфекции
Военная операция на Украине

Посол РФ в Вашингтоне заявил об однобокости освещения в западных СМИ событий на Украине

Военная операция на Украине

Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

Китай призвал Запад отказаться от искажения позиции КНР по украинскому вопросу

Япония ввела санкции в отношении 17 граждан России

Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код